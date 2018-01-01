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Корпус DeepCоol Baronkase Liquid оснастят системой жидкого охлаждения

Сегодня, 02:00

Производитель компьютерных комплектующих Deepcoоl оснастит свой новый корпус Baronkase Liquid системой жидкого охлаждения, о чём указано в названии блока.

Новинка будет отличаться от своих предшественников главным образом новой системой жидкого охлаждения, которая получила название Captain 12EX. В сообщении указано, что новая разработка предназначается для процессора ПК, это значит, что она будет охлаждать все чипсеты со значением TDP не превышающем показатель в 150 Вт. Размер блока составит 423х215х470 мм. При этом, комплектующие должны быть в допуске не больше 168 мм в высоту.

Отмечается, что на корпусе будет 8 разъёмов, предназначенных для установки кулеров. Новинка будет доступна в двух цветах: белом и чёрном. Стоимость первого 150 USD, второго – 140 USD соответственно.


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