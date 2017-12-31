НТС представит упрощённую версию смартфона U11+

Вчера, 20:20

Руководство компании НТС заявило о том, что планирует выпустить упрощённую версию популярного смартфона U11+. Модель получит немного другое «железо», а также станет дешевле.

В сообщении указано, что таким образом компания намерена поднять свой рейтинг продаж именно моделей U11+, которая и без того является достаточно популярной. При этом, некоторые аналитики предполагают, что такая тактика может не сработать. Известно, что устройства НТС зачастую оказываются дороже, чем стоит само «железо», поэтому зачастую пользователи склоняются к покупке более дешёвых версий от конкурентов Huawei, LG, Xiaomi.

Напомним, что мир увидел безрамочный U11+ осенью 2017 года. Гаджет получит 6-дюймовый дисплей. Устройство имеет 2 комплектации: с 4Гб и 6Гб ОЗУ, а также 64 Гб и 128 Гб ПЗУ соответственно. Фронтальная камера имеет 8 Мп, а основная – 12 Мп. Цена устройства составляет порядка 850 долларов.