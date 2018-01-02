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Новые iPhone в 2018 году получат 512 Гб ПЗУ

Сегодня, 01:00

Американский IT-гигант Apple намерен уже в 2018 году оснастить свои новые модели iPhone объёмом жесткой памяти в 512 Гб. Информацию предоставило агентство Nomura Securities.

Из сообщения следует, что предстоящие новинки iPhone Xs и Xs Plus будут иметь ПЗУ в объёме 512 Гб, что может вызвать большой интерес среди будущих владельцев гаджетов. Получается, что на новый смартфон можно будет загрузить порядка 100 «тяжёлых» игр, 300 приложений, или же несколько тысяч песен и клипов. По предварительным данным, новые устройства будут именоваться как iPhone Xs и iPhone Xs Plus, однако точного подтверждения пока что нет. Не так давно представители Apple заявляли, что в 2018 году планируют выпустить три новых гаджета. По оценкам аналитиков, новые версии будут стоить от 1250 долларов.

Ранее портал сообщал, что iPhone 6 и 7 возглавили ТОП продаж в сезон предновогодних праздников.


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