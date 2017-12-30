В России цена на iPhone SE упала до максимально низкой отметки

Вчера, 20:20

В преддверии рождественских и новогодних праздников на всей территории России цена на iPhone SE упала до максимально низкой отметки. Эта информация стала известна, исходя из данных сервиса «Яндекс.Маркет».

В материалах «Яндекс.Маркета» говорится, что практически все российские торговые точки в преддверии рождественских и новогодних праздников снизили стоимость на iPhone SE, она упала до минимальной отметки. В данный момент за версию смартфона в 32 гигабайта нужно заплатить всего лишь 18 с небольшим тысяч рублей. Во время покупки клиенты могут рассчитывать на большое количество различных бонусов, которые в конечном итоге можно будет потратить на услуги связи.

Итого, компания «МТС» продаёт iPhone SE всего лишь за 18 тысяч 390 рублей. Людям предлагается выбрать смартфон в трёх цветах, таких как серый, золотой и серебряный. Стоимость телефонов абсолютно одинаковая во всех цветах.

Ранее сообщалось о том, что специалисты из YouTube-канала Concept Creator на основании уже имеющихся утечек «нарисовали» видео-концепт работающего Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+.