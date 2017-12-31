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iPhone 6 и 7 лидируют по продажам в предновогодний сезон

Сегодня, 07:45

Смартфоны от американского IT-гиганта Apple iPhone 6 и 7 лидируют по продажам в предновогодний сезон. Эксперты брали период с 19 по 25 декабря.

В сообщении указано, что Apple в очередной раз перед Новым годом показала топовый результат. На долю этого гиганта выпало 44% от всех продаж мобильных устройств. Самыми продаваемыми являются ещё не очень устаревшие модели iPhone 6 и 7, 7 Plus. За Apple следует её главный конкурент – Samsung. Южнокорейский производитель смог завоевать 26% от рынка в вышеуказанный период. ТОП-3 замыкает Huawei. Остальные проценты, за которые так борются производители в предновогодние праздники, достались LG, Xiaomi, OPPO и Motorola.


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