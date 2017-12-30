Эксперты рассмотрели Honor V10 изнутри

Вчера, 15:47

Специалисты китайской компании ZOL рассмотрели новый гаджет Honor V10 изнутри. По «железу» сразу же определили, что новое устройство сильно отличается от прошлой модели.

В сообщении экспертов указывается, что сразу же удалось выяснить, что новый гаджет практически не нагревается во время работы, от чего страдают практически все современные мобильные устройства. Другим плюсом Honor V10 является то, что его содержимое представляет собой модульные блоки. Это значит, что при какой-либо поломке запчасти можно без осложнений достать и заменить на новые. Снять заднюю панель не представляет особого труда. Все провода внутри корпуса очень компактно и грамотно размещены, повредить их практически невозможно во время работы.

Аналитики не могли не отметить современный чипсет Kirin 970. Он настолько продуман, что для его охлаждения не требуются дополнительные трубки и прочее. Пока что главным его преимуществом перед другими мобильными устройствами является то, что он не греется.