В сети появились видео-концепты работающего Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Вчера, 15:48

Специалисты YouTube-канала Concept Creator на основании утечек «нарисовали» видео-концепт работающего Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. На нём можно рассмотреть, как новый будущий флагманский аппарат от южнокорейской компании может выглядеть. Официальная дата презентации смартфона назначена на февраль 2018 года.

«Нарисованное» видео-представление специалистов канала Concept Creator, основываясь на утечках, показывает, что телефон будет обладать двойной основной камерой с оптическим зумом. Также Samsung скорее всего исправят недочёт в дизайне и поместят сканер отпечатка пальца прямо под камеру, а не сбоку, как это было в Galaxy S8.

Девятая и восьмая «галактика» вообще не будет сильно отличаться друг от друга и пока что неизвестно, зачем пользователям нужно будет обновить свой телефон на новую версию. Известно, что новинка получит AMOLED дисплеи, диагональ которых будет составлять 5,8 у Galaxy S9 и 6,2 у Galaxy S9+. Работать устройство будет под управлением фирменного процессора от южнокорейской компании Exynos 9810. Также будет доступно две модификации аппарата – 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной флэш-памяти, а также 6 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ соответственно.