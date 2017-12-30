IPhone стал самым продаваемым хайтек-продуктом 2017 года

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По данным американских источников, iPhone занял первое место в рейтинге пяти продаваемых хайтек-продуктов за 2017 год. В сумме проданных экземпляров (а их насчитывается 223 млн) гаджет побил как свой собственный рекорд, так и количество проданных устройств, которые занимают со 2 по 5 места.

Второе место досталось двум смартфонам фирмы Samsung Galaxy S8 и Note8. Их суммарные продажи достигли 33 млн штук. Однако разработчики вряд ли согласятся с данной информацией, так как при подсчете проданных штук iPhone учитывались все модели, а Samsung всего лишь две.

На третьем месте расположились колонки Amazon Echo Dot. В уходящем году ими овладели 24 миллиона покупателей. Пик продаж пришелся на период рождественской скидки, когда их стоимость с 50 долларов снизилась до 30.

Четвертого места удостоились американские часы Apple Watch. Было продано 20 млн экземпляров. Это на 5 миллионов больше, чем количество проданных японских часов.

Примечателен факт, что подобный рекорд iPhone уже устанавливал в 2015 году. Тогда было продано 230 млн штук. Аналитики предполагают, что в 2018 году возможен рост продаж гаджетов до 350 миллионов в связи с желанием покупателей обновить свою модель.