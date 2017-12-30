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Цена Samsung Galaxy A7 (2017) рухнула в России до 20 400 рублей

Сегодня, 12:01

В канун Нового года российские приверженцы мобильных устройств от Samsung получили приятный сюрприз. Цена на востребованный, но недешевый смартфон Galaxy A7 этого года выпуска, рухнула до 20 тысяч 400 рублей. То есть, стала ниже на 12 тысяч 500 рублей.

Маркетологи южнокорейской фирмы проявили хорошее знание российского менталитета. Для жителей России Новый год является самым главным праздником, когда подарки всем родным и знакомым не только желательны, но обязательны. С учетом того, что в последнее время самым распространенным и желанным презентом являются смартфоны, Samsung резко снизил цену на Galaxy A7, который был далеко не всем россиянам по карману.

У смартфона Samsung Galaxy A7 есть одно ценное преимущество на российском рынке в виде официальной гарантии южнокорейской компании. В настоящее время смартфон можно приобрести в черной, золотой и голубой цветовых гаммах. Ранее сообщалось, что в России значительно подешевел iPhone 6s от Apple. В канун праздников его можно приобрести за 30 тысяч рублей.


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