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В Китае показали новый Nokia 3310 4G на базе кастомного Android

Вчера, 17:20

Обновленный Nokia 3310 4G на базе кастомного Android увидели в сети поклонники бренда. Так, на страницах сайта центра сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA в Китае пронырливые пользователи усмотрели еще не презентованную официальную версию.

В Китае произошла утечка информации. Дело в том что, еще не представленная широкому кругу пользователей новинка Nokia 3310 4G на базе кастомного Android была показана интернет-пользователям на одном из интернет-ресурсов TENAA. Теперь те, кто ждал обновления, смогут проследить за продвижением бренда самыми первыми.

Согласно данным, обновленный Nokia 3310 можно будет приобрести за 67 долларов. Среди характеристик главными достоинствами названы: подключение к 4G, подключение габаритных приложений, база кастомного Android.


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