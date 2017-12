Google прекратила продажу планшета Pixel C

Вчера, 17:17

Известная компания Google прекратила продажу Pixel C, который был доступен в интернет-магазине. К слову, пользователи, которые успели его приобрести за два года пребывания на рынке, могут не беспокоиться, что программные обеспечения для данной модели могут также удалить. Компания займется улучшениями необходимых приложений для уже проданных планшетов.

Сообщение о прекращении продаж планшетов официально подтвердили представители Google на пресс-конференции с журналистами.

В продажу Pixel C поступил в конце 2015 года. Но его технические возможности стали причиной неудачи в продажах. Основываясь на операционной системе Android, планшет все же не смог нормально работать с мобильными приложениями.

Также Pixel C мог выполнять много задач одновременно с помощью экрана, то есть, на дисплей можно было вывести сразу несколько запущенных приложений. Но и с этой технологией программы работали плохо.

Изначально появившись на рынке, Pixel C выступил в качестве конкурента iPad от "яблочной корпорации". Однако вскоре потерял позиции и уступил ему место.

Теперь разработчики Google планируют заняться продвижением новой операционной системы Chrome OS, которая обещает поддерживать приложения для Android.