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Huawei опубликовала снимки клона iPhone X

Сегодня, 05:30

Известная компания Huawei опубликовала в Интернете снимки нового одноименного флагмана, который вполне станет клоном iPhone Х. По данным тематических порталов, смартфон P11 будет иметь легко узнаваемый вырез для датчиков, что располагается в верхней части передней панели. В нем, как и обычно, будет скрыт сенсор для распознавания лица и фронтальная камера.

Однако это может и не быть окончательным дизайном, а лишь одной из его версий, так как в сети имеются модели Huawei P11, что представлены в разных вариациях. Какой же облик флагману выберут производители, можно будет увидеть на презентации девайса, которая произойдет на MWC 2018 в Барселоне.
Кроме того, iPhone X является "негласным отцом" дизайна устройств и других компаний. К примеру, концепция Samsung Galaxy X8 также планирует в себе наличие дисплейного "козырька".


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