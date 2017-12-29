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LG запатентует раздвижной и складной гибкий дисплей

Сегодня, 13:20

Разработчики из LG Electronics закончили теоретическую часть концептуально новых дисплеев для мобильных устройств. В данное время юридическое подразделение компании готовит заявку на патент раздвижного и складного гибкого дисплея.

В концепции изобретения лежит идея минимизации размеров рабочей части мобильных устройств при их переноске и значительное расширение объемов во время эксплуатации. В заявке на патент приводится устройство, экран которого выдвигается, увеличивая площадь, а затем складывается. При этом одна часть дисплея заходит за другую.

Гибкий экран, представленный разработчиками, нельзя скатать в трубочку, но можно складывать пополам, как лист бумаги. Таким образом, iPhone легко трансформируется в iPad. По мнению экспертов, главным заказчиком дисплеев от LG Electronics может стать Apple. Не исключено, что и вся разработка выполнялась по заказу американской компании. Скорее всего, серийное производство гибких дисплеев, начнется года через два или три.


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