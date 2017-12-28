В России iPhone 6s подешевел до предельной психологической отметки

Вчера, 18:27

Аналитики из маркетингового подразделения корпорации Apple сообщили, что на локальном российском рынке цена прошлогодней модели iPhone 6s достигла предельной психологической отметки. Это означает готовность пользователей покупать устройство по цене в 30 тысяч рублей.

Исследования авторитетной консалтинговой компании Hi-tech Mail.ru уже прокомментировали независимые эксперты. По их мнению, цена iPhone 6s, после «выхода в свет» iPhone 8 и, особенно iPhone Х, действительно может внушить оптимизм убежденным пользователям смартфонов «яблочной компании». Однако, снижение цены на три тысячи через год после начала официальных продаж, является «фиговым листком», прикрывающим банальную «накрутку».

Несмотря на все преимущественные характеристики iPhone 6s, устройство уступает флагманским конкурентам из Южной Кореи. Кроме того, все «фишки» 2016 года уже потеряли эксклюзивность в текущем году. Не зря, на интернет-барахолках российского сегмента, iPhone 6s стал лидером продаж перед Новым годом. Праздничный подарок должен быть качественным, но не обременяющим по цене.