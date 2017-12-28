Выяснилось, какие смартфоны россияне будут дарить на Новый год

Вчера, 17:43

Примечательно, что в канун Нового года, по статистике, предоставленной сервисом интернет-объявлений «Юла», россияне массово стали скупать подержанные iPhone разных поколений. Это означает, что основную часть новогодних подарков составят смартфоны американской компании, но бывшие в употреблении.

Итак, в сегменте смартфонов в последний месяц уходящего года на электронной «барахолке» уверенно лидируют изделия компании Apple. Особую популярность приобрели смартфоны iPhone 5s и iPhone 6s. Можно только позавидовать терпеливым владельцам этих мобильных устройств, не поддавшихся искушению продать их перед покупкой вожделенного, но дорогостоящего iPhone Х.

Далее, судя по данным электронных маркетологов, популярными подарками для родных и близких станут смартфоны от Xiaomi. Недорогие, но надежные и функциональные Redmi Note и Redmi 4x в красивой подарочной упаковке смогут осчастливить родственников, а особенно детей, среднего школьного возраста. Смартфоны Samsung в этом исследовании, занимают особую нишу. По числу предложений о продаже южнокорейская компания явно уступает спросу, что может говорить о качестве изделий.