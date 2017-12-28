Вчера, 21:30

Samsung Galaxy Note 8 не заряжается после разряда батареи. Многократные жалобы о соответствующей проблеме поступают от владельцев гаджета.

Интересно, что модель Galaxy Note 8 от компании Samsung на текущий момент номинирована на звание «Лучший гаджет 2017». Примерно год назад пользователи со всего мира жаловались на Note 7, который самовоспламенялся. После той истории производитель успешно реабилитировался и вновь завоевал доверие своих поклонников, а сейчас стало известно о новых проблемах в Samsung.

На текущий момент уже зафиксированы несколько случаев, когда после полного разряда батареи Galaxy Note 8 устройство потом уже не заряжается и не включается соответственно. При этом отмечается, что гаджет полностью отказывается получать заряд, как от фирменных шнуров, так и от «левых». Что стало причиной такой серьёзной проблемы, пока что неизвестно. Сама же корпорация официальных комментариев по данному поводу не давала.