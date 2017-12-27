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Доля Apple на рынке смартфонов взлетела в РФ на треть

Сегодня, 13:39

Доля электронных устройств от Apple взлетела в РФ на рынке смартфонов, практически на треть. По количеству проданных единиц Samsung пока в лидерах, но «по деньгам» у него уже заметное отставание.

Как сообщают эксперты, в денежном выражении Apple удалось достичь показателя в 43% российского рынка. Если измерять проданными единицами то он – 16,4%.

За последние 7 лет iPhone ещё никогда не пользовался в РФ такой популярностью у любителей смартфонов. Подобный рост показателей «яблочной» компании произошёл в течение последних двух месяцев, после того, как на прилавках появились их новые модели. При этом, их поставки пока что достаточно ограничены, и не могут покрыть весь существующий на данный момент спрос.

Увеличению продаж продукции Apple способствовало также то, что после выхода новейших моделей, произошло существенное удешевление тех, что были выпущены ранее. В то же время они остаются, по своим параметрам, достаточно привлекательными для россиян.

Особенно популярен в РФ девайс iPhone X, уже достигший в России нового рекорда продаж.


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