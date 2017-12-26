Xiaomi Mi A1 начал поддерживать опцию быстрой зарядки

Вчера, 22:22

Xiaomi Mi A1 выйдет на реализацию с встроенной беспроводной зарядкой. Эта особенность ранее не присутствовала в описании технических характеристик смартфона.

Новая бета-версия прошивки Android Oreo стала содержать дополнительную опцию быстрой зарядки. Об этом открыто заявили новые владельцы смартфона Xiaomi Mi A1. Также пользователи подметили, что ранее смартфон не имел такого преимущества. Официальное описания возможностей аппарата не имело описания быстрой зарядки.

Отсутствие быстрой зарядки создавало дискомфорт многим обладателем устройства. Кроме этих плюсов, по словам пользователей, смартфон Xiaomi Mi A1 стал более быстрым в пользовании, сенсор дактилоскопического идентификатора стал быстрее реагировать на полученные данные. Работа устройства стала проходить оперативнее. И все это обеспечила бета версия прошивки.