Akasa представила влагозащищённый корпус Pascal MD

Вчера, 17:15

Новый корпус Pascal MD от компании Akasa был представлен накануне представителями бренда. Новинка выполнена по стандарту защиты от влаги и пыли IP65, а специальная ребристая поверхность позволяет эффективно охлаждать «начинку».

Оболочка предназначена для защиты от внешних факторов NUC-систем (Next Unit of Computing). В числе поддерживаемых плат числятся в том числе модели линейки NUC Dawson Canyon, основанные на 15-ваттных процессорах Intel Kaby Lake-U. В корпусах имеются интерфейсы USB 3.0, RJ-45 и HDMI. Габариты Pascal MD – 234x270x76 мм. Когда новинка выйдет на рынок, неизвестно.

Ранее мы писали, что компания NVIDIA представила мощнейшую из всех существующих в мире видеокарту Titan V. Устройство уже появилось в продаже и стоит порядка $3 тысяч.