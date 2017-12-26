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Стали известны характеристики трёх новых смартфонов Meizu

Сегодня, 10:25

Китайский производитель смарт-техники Meizu готовит к презентации сразу 3 новых модели смартфонов. Накануне в Сеть попали фото и характеристики готовящихся к премьере девайсов.

Согласно предоставленным сведениям, все 3 новых смартфона от Meizu получат HD-экран с соотношением сторон 18:9. В авторитетном ведомстве TEENA готовящиеся к премьере девайсы зарегистрированы под номерами 712М, 712С и 712Q. Ожидается, новые устройства будут функционировать на основе суперсовременного процессора Exynos 7872, используемого в смартфонах южнокорейского производителя Samsung. Среди прочих технических особенностей новинок от Meizu отмечается аккумуляторная батарея на 2930 мАч.

Предполагаемая стоимость китайских девайсов 712М, 712С и 712Q колеблется в пределах 150 долларов. Официальная дата выхода новых устройств от Meizu на мировой мобильный рынок пока что неизвестна.


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