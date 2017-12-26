Назван смартфон, камера которого имеет лучшую систему стабилизации

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Эксперты определили, какой из ныне популярных смартфонов известных марок обладает камерой с наилучшей системой стабилизации при съёмке видео в формате 4K. В исследовании приняли участие флагманские гаджеты компаний Samsung, Apple, Huawei и Google.

Авторы эксперимента наглядно показали, как будет вести камера каждого из устройств в условиях хорошего освещения на улице при съёмке во время движения. Если в ходе данного испытания победителя однозначно установить не удалось, то в метро всё отчётливо встало на свои места. Во время съёмки в движущемся вибрирующем поезде в подземке Google Pixel 2 и Huawei Mate 10 Pro не смогли продемонстрировать хороших результатов, кадры зафиксированные их камерами были размытыми и неточными. Заметно лучше показал себя iPhone X, видео с которого получилось более чётким. Лучший же результат показал Samsung Galaxy Note 8, на котором удалось снять наиболее качественное видео.

Ранее мы писали, что эксперты назвали ТОП-15 лучших смартфонов уходящего года. Лидером рейтинга неожиданно был назван Samsung Galaxy S8, который отметили за соотношение цены и характеристик.