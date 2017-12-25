Nokia занялa 8 позицию на мировом рынке за третий квартал 2017 года

Вчера, 18:10

Nokia заняла 8 позицию на мировом рынке за третий квартал 2017 года. По результатам исследования, проведенного аналитической компанией Counterpoint, известно, что компания HMD Global, выпускающая мобильные телефоны под брендом Nokia, в первом квартале текущего года реализовала лишь 1,3 миллиона телефонов, во втором – 2,8 миллионов, однако в третьем квартале ей удалось продать больше 16 миллионов мобильных устройств.

Данное количество проданных устройств именно в 3 квартале переместило компанию на 8 строчку среди мировых лидеров по поставке телеком-устройств. Однако, если разбить данную цифру на смартфоны и телефоны (1,8 и 13,5 миллионов соответственно), то по реализации первых компания оказывается лишь на 16 месте, а по реализации кнопочных мобильных телефонов – на 3. Линия смартфонов на основе ОС Android включает несколько моделей: Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 (только для китайского рынка) и Nokia 8.

На сегодняшний день компания выпускает в основном кнопочные мобильные устройства, вроде Nokia 3310. Такие модели до сих пор пользуются большим спросом у населения.