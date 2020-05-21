Бесплатный уик-энд DayZ стартует в Steam

Вчера, 19:49

Студия Bohemia Interactive разрешит испытать все функции многопользовательского симулятора выживания до 25 мая.

Фанаты жанра survival horror получили неожиданный подарок к выходным от создателей популярной игры DayZ. В магазине цифровой дистрибуции Steam сегодня, 21 мая, с 20:00 МСК для всех пользователей платформы стартует бесплатный уик-энд. Акция временная и продлится четыре дня, до 25 мая включительно. За этот период игроки могут свободно протестировать все возможности DayZ.

Ранее в СМИ появилась информация о бесплатной раздаче игры в Steam, что не соответствует действительности. Студия Bohemia Interactive не анонсировала подобных мероприятий, зато предложила игрокам приобрести DayZ со скидкой в 40% для всех платформ (Steam, Xbox One и PS4). Также на сайте разработчика указано, что 20-процентная скидка временно действует на дополнение Livonia.

Действие многопользовательского симулятора выживания с открытым миром DayZ происходит на территории вымышленной страны Чернарусь на фоне бушующего смертельного вируса. Большинство населения инфицировано и обращено в зомби. Главная цель игроков — борьба за жизнь и ограниченные ресурсы. С момента выхода «детище» Bohemia Interactive собрало в Steam почти 200 тысяч отзывов, однако только две трети из них положительные.