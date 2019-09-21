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«Хитрый контролёр», «пугливая плоть» — и прочие секреты от разработчиков игры.

С момента выхода последней части серии STALKER прошло десять лет, но игроки продолжают исследовать обширный виртуальный мир. Лишь недавно блогер смог найти малоизвестных противников игрока, которые были скрыты разработчиками.

Игры серии STALKER отличает абсолютная свобода действий, которую частично скрепляет основная сюжетная линия. В связи с этим, игрок может не увидеть часть локаций и вторичных сюжетных событий, двигаясь к «основному» финалу. Несмотря на годы, игроки продолжают открывать мир этой игры. Так, геймер рассказал про 7 секретных монстров в STALKER.

Первым из них является «бессмертный кровосос», которого можно встретить в приквеле «Чистое Небо», передвигаясь по россыпи камней на болотах. Если в тот момент совпадёт скрипт, то на ваших попутчиков нападёт мутант, ограничивающийся одной жертвой. Догнать или убить его невозможно. В это же части можно встретить пару «Контролёров» — одних из самых опасных противников. Выполняя квест вольных сталкеров на поиск артефакта у болота, вы встретитесь с ними сразу после получения заветного камня.

Ещё одной особенностью «Чистого неба» будет «кровосос-альбинос» — разновидность одноименного противника, с которым сложно совладать. Он обитает у лагеря лесника — за воротами с надписью «Лиманский». В этой же части можно встретить самых сильных противников — «полтергейстов». Единственная возможность наткнуться на них — спуститься в подвал у входа в шахту расположенную в «Рыжем лесу». Убежать от противника не удастся, но если вы сможете совладать с невидимой угрозой — вас ждёт бонус в виде уникального артефакта.

Оригинальная часть «Тень Чернобыля» получила меньше «уникальных» врагов. Так, в самом начале, у локации «деревня новичков», можно увидеть существо «Пугливая плоть». Если подойти к ней, она побежит в сторону аномалии, которая поглотит мутанта. Второй «эксклюзив» первой игры находится на базе группы «Свобода». После выполнения всех заданий альянса, на подходе в базе вы увидите признаки зомбирования — это действие «Хитрого контролера», который атакует вас, находясь в здании.

Завершает подборку последняя, на данный момент, часть — «Зов Припяти». В этой игре пока удалось найти одного скрытого противника, находящегося в здании КБО. Это «Бюрер», обитающий на втором этаже здания.