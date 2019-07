Need for Speed Most Wanted 2 выйдет в 2020 году

Сегодня, 05:10

Студия уже работает над продолжением, используя концепты и модели отмененной ранее игры. В Сеть попало первое видео.

В 2012 году все фанаты серии игр Need for Speed ждали продолжение культовой части игры, под названием Most Wanted 2, но вместо этого получили перезапуск игры, без внятного сюжета и с невыразительным геймплеем.

После этого EA не выпустила ни одной игры из серии NFS, которая бы запомнилась людям, но по мнению аналитиков, в 2020 году выйдет Most Wanted 2. Специалисты пришли к такому выводу по целому ряду причин.

Первая и основная причина заключается в слитом инсайдером из EA Games ролике, на котором показан геймплей игры. В 2017 году в сети был похожий ролик, но модели в нем были прорисованы заметно хуже. Новый ролик показывает погоню, в которой детали разрушение машин и город выглядят доработанными чем ранее.

Игрок все также управляет автомобилем BMW, но теперь в обновлённом кузове. Интерфейс игры тоже заметно преобразился, а красная расцветка спидометра делает игру по настоящему агрессивной.

Аналитики считают, что выпуск ролика в этом году не случаен. В 2019 году серия игры Need for Speed достигнет своего 25-летия. Вероятнее всего студия захочет порадовать игроков знаковой игрой и Most Wanted 2 станет для этого отличной кандидатурой.

Если представить геймплейный ролик 2 части игры на современной графике и возможностях ПК и консолей, то получится очень хорошая игра, способная перевернуть жанр гоночных игр и вернуть ему популярность. Вероятнее всего, новая игра разрабатывается именно на основе ранних концептов игры 2012 года, показанных в видео.

На опубликованных в Сети скриншотах видно, что отмененная игра получила как одиночную, так и многопользовательскую компанию, а также связь с мобильной версией игры. Учитывая специфику игры, можно предположить, что в сетевых баталиях были различные режимы гонок, в которых даже могла появиться возможность езды за полицию. Также, по отмененному ролику видно, что гонщики могли использовать шипы для вывода полицейских машин из строя, но при этом у полиции тоже были средства против гонщиков.

В Сети надеются на правдивость предположений аналитиков и ждут, когда EA презентует миру Most Wanted 2.