Возвращение в Vice City. Геймеры узнают о новой GTA из первых уст

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GTA 6 находится в разработке – об этом еще весной прошлого года сообщал 3D-дизайнер Майкл Бибин. Стало известно, что действие игры развернется в вымышленном городе, который геймеры помнят по легендарной GTA: Vice City, вышедшей в 2002 году.

О новой части Grand Theft Auto появились подробности благодаря сотруднику студии и журналистам из Kotaku и PC Games. Сообщается, что центральные события игры развернутся в Вайс-сити в 1970-1980 годах. Вайс-сити – вымышленный город, прототипом которого стал солнечный Майами. Мир Вайс-сити – это мир пляжных развлечений, криминалитета и наркопреступности, захлестнутый кокаиновой лихорадкой, убийствами и гламуром. Геймеры остались в восторге, увидев в игре целый каталог любовных реверансов к американскому кинематографу, в частности – к жанровым фильмам о гангстерах и наркобаронах.

Сообщается, что Рикардо – главный герой GTA 6, окажется в городе, сделанном на основе Рио-де-Жанейро, некоторую часть времени проведет в известном сразу по двум частям GTA Либерти-сити и попытается построить свою наркоимперию. В целом, сюжетная линия будет похожа на недавний сериал «Нарко» от Netflix. Завязка у игры ничем не уступает крутому боевику в духе «Лица со шрамом». Игроку не будет дана возможность носить с собой целый арсенал оружия и, как говорят, его можно будет хранить в багажнике автомобиля. Разработчики игры стремятся сделать всё, чтобы детализировано передать климатические изменения, постоянно меняющуюся окружающую среду.

GTA 6 пока не имеет точной даты релиза и пока что поклонники лишь строят предположения. Хорошо известно то, что игра будет доступна лишь на новых консолях – PlayStation 5 и Xbox Sacrlett.