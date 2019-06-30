Глава Valve намекнул на работу над Half-Life 3

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Гейб Ньюэлл выступил на мероприятии посвященному выпуску собственного VR-шлема.

28 июня начались первые поставки новых VR-шлемов Index от компании Valve. Ради такого знаменательного события сотрудники компании организовали мини-вечеринку, на которой присутствовал и сам отец компании Гейб Ньюэлл. Господин Ньюэлл выступил с короткой речью, в которой отметил важность их нового продукта, назвав это событие «новой вехой в истории компании».

На данный момент неизвестно как будет вести себя Index на рынке устройств виртуальной реальности, ведь конкуренцию Valve там составят Oculus Rift и HTC Vive, которые успели зарекомендовать себя среди потребителей. Сам Ньюэлл не имеет ни тени сомнений на счет успеха своего шлема, сравнивая его выпуск с разработкой культового игрового движка Source и открытием онлайн-магазина Steam.

Не смог Гейб обойти стороной и тему Half-Life 3. Все интернет сообщество знает, как любит Нюьэлл «троллить» фанатов серии, уже более 10 лет ожидающих выход новой части. И в этот раз глава Valve намекнул на призрачную возможность выхода 3-й части легендарной игры, но никаких новых подробностей не сообщил. Казалось бы, фанатам давно следовало смириться с издевками господина Ньюэлла и забыть о продолжении, но Valve постоянно набирает новых сотрудников разных профилей для работы над неизвестными проектами, одним из которых может оказаться и Half-Life 3.