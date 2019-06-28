Игроманы меньше страдают от вредных привычек. Ученые исследовали потребности геймеров

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Алкоголику нет нужды в видеоиграх, а игроманам - в алкоголе. У каждого свои способы ухода от насущных проблем жизни.

Более 5 тысяч респондентов приняли участие в опросе норвежских специалистов. Ученые исследовали потребности, пожалуй, одной из самых проблемных аудиторий, вокруг которой сфокусировано множество вопросов психологии и психиатрии – геймеры. Люди, посвящающие много времени видеоиграм, уходу в виртуальную реальность, на удивление, меньше употребляют алкоголь. В какой-то степени, можно сказать, что игромания и алкоголизм несовместимы. Эскапизм, побег от реального мира с его вездесущими проблемами, сложностями – он не только помогает забывать об этом, но и производить своеобразную анестезию потребностей. Это объясняет почему игроманы меньше страдают от вредных привычек как таковых.

Увлеченный процесс игры не оставляет мыслей и даже времени для алкоголя. В то время как люди, употребляющие алкоголь, не видят смысла в видеоиграх – они выбрали другой, более суровый способ как сложить руки перед лицом проблемы.

Однако, видеоигры и алкоголизм чреваты психическим расстройством. ВОЗ совсем недавно внесли игровую зависимость в список психических расстройств