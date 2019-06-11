«Допинг» для геймеров – Razer Respawn позволит игрокам «прокачать» свой мозг

Сегодня, 09:29

Напиток из природных психоактивных компонентов улучшит настроение и придаст бодрости во время игры.

Компания Razer не перестает экспериментировать на поприще различных товаров. В этот раз именитый геймерский бренд выпустил в продажу «допинг» для геймеров.

По заявлениям Razer, растворимый напиток Razer Respawn позволит игрокам «прокачать» свой мозг. В состав порошка будут природные психоактивные компоненты: кофеин, холин, группа витаминов B, имбрирь, и экстракты из чайных листьев. L-теанин содержащийся в чае, относится к активным психо-стимуляторам, и помогает игроманам «держаться на плаву» во время долгих матчей.

Razer не позиционирует Respawn как энергетик и стимулятор, а отмечает, что он лишь помогает сосредотачиваться. Коробка из 20 пакетиков обойдётся в 25, $ а на выбор будет доступно 4 пикантных вкуса: голубая малина, тропический ананас, зеленое яблоко и гранатовый арбуз.

За дополнительные 30 $ можно приобрести фирменный шейкер от Razer. Пока что напиток доступен только для покупателей из США.