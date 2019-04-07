«Эпическая уязвимость»: Epic Games Store проигнорировала угрозу безопасности пользователей

Сегодня, 19:04

Онлайн-сервис жестко раскритиковали за применение одного и того же кода при дополнительных проверках пользователей.

Проблема приобрела особую значимость после переноса проектов Epic Games Store на Steam. Юзеры стали массово жаловаться на распространителя компьютерных игр, но компания проигнорировала угрозу безопасности пользователей. Дело в том, что при введении пароля во время проверки Epic Games Store на электронный ящик юзеров отсылают один и тот же пароль, даже при прохождении процедуры несколько раз подряд. По правилам онлайн-сервис должен предоставлять разные коды во избежание проблем. Однако на практике оказалось, что распространитель игр небрежно относится к системе безопасности.

Пароль сохраняется на протяжении получаса. В течение названного времени хакеры при взломе электронного ящика могут завладеть кодом и воспользоваться им в корыстных целях. Юзеры неоднократно писали жалобы в адрес Epic Games Store, но сотрудники виртуального сервиса не спешат реагировать на претензии геймеров. Пользователи назвали брешь в системе безопасности ресурса «эпическая уязвимость». По мнению большинства геймеров, 30 минут вполне достаточно кибермошенникам, дабы получить пароль.

Пользователи заявляют, что в Epic Games Store халатно относятся к словам пользователей. Например, один юзер сообщал сотрудникам сервиса о взломе аккаунта, но реакции с их стороны не поступило. Периодически возникают случаи, когда зарегистрироваться в виртуальном магазине становится невозможно, поскольку неизвестные уже используют чужой электронный ящик на данном ресурсе. Похоже разбираться в происходящем никто не собирается, и пользователи остаются наедине со своими проблемами.