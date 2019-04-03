Игра года: Gearbox объявил о выходе Borderlands 3

Вчера, 21:59

Красочный дебютный трейлер, постеры и все утечки об игре мониторят игроки, которые не могут дождаться запуска новинки.

На прошлой неделе Gearbox официально обнародовал информацию о том, что Borderlands 3 готовит красочный дебютный трейлер. Теперь разработчик раскрыл еще несколько деталей, в том числе, когда и где игроки смогут перейти в последнюю игру. Borderlands 3 выйдет 13 сентября на Xbox One, PS4 и ПК - хотя версия для ПК будет эксклюзивной для Epic Store, соперника Steam. Borderlands 3 присоединяется к растущему списку эксклюзивов Epic Store, включая The Division 2, Metro Exodus, Control и трио игр Quantic Dream. Однако игра Gearbox не будет вечной. По словам издателя 2K, игра «будет доступна на дополнительных цифровых витринах ПК в апреле 2020 года». Что касается самой игры, Borderlands 3 будет иметь ряд опор серии - в частности, «смешное» количество орудий, множество транспортных средств, в которых можно создать хаос, и прогресс в ролевом стиле - наряду с несколькими новыми функциями.

Сюда входят четыре новых играбельных персонажа, «бесшовная» кооперативная игра и новые миры для изучения за пределами главной планеты Пандора. В соответствии с прошлым серии, он также показывает некоторые не очень тонкие коробки искусства. Официальный аккаунт от Gearbox в Твиттере подтвердил, что новинка Borderlands: GotY выйдет, 3 апреля. Она будет доступна для PlayStation 4. Клиенты Steam, которым принадлежит существующая версия Game of the Year, могут бесплатно загрузить обновление. Можно получить копии игры на консолях, но они ограничены только магазинами США и Канады. Сегодня Borderlands выпустили с новым оружием, визуальными улучшениями, головами персонажей, золотыми сундуками и ключами, всеми 4 дополнениями и многим другим! Согласно официальному сайту Borderlands, пакет текстур UHD будет влиять на «персонажей, транспортные средства, оружие и окружение».

Gearbox не указывала, как пакет текстур UHD повлияет на игру, поэтому неясно, получит ли он больше кадров в секунду, более высокую графическую точность или то и другое. Borderlands: GotY в настоящее время не работает ни на PlayStation 4, ни на Xbox Store. Тем не менее, она доступна для предварительного заказа через GameStop за $30 на обеих платформах. Таким образом, Gearbox объявил о выходе Borderlands 3 13 сентября, а судя по активности игроков можно без преувеличения предположить, что осенью будет выпущена игра года.