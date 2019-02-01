«Громкое возвращение» Марио от Nintendo покорило Сеть

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Культовая игра «перевыпустится» уже в начале лета.

«Nintendo of America», филиал японской компания по разработке компьютерных игр и консолей, на днях написала в социальных сетях о выпуске новой игры для смартфонов. Игру назвали «Dr. Mario World», и она уже покорила Сеть. Как говорят разработчики, новинка станет франшизой известной головоломки о докторе Марио. Цель игры состоит в том, чтобы устранить паразитов, которые кишат в головоломке.

Новая игра, по мнению разработчиков, может принести не плохую прибыль в сфере игр для смартфонов – казуальная игра-головоломка будет позволять выйти из игры, когда есть такая необходимость, а потов возвратиться к ней и продолжить. Прошлая игра «Super Mario Run» была не сильно удачной из-за цены: чтобы играть в полную игру, нужно было заплатить не маленькую сумму.

«Доктор в деле! Марио снова надевает белый халат в мобильной игре «Dr. Mario World», ориентированной на глобальный релиз в начале лета 2019 года.» – пишет группа разработчиков в Twitter.

Ещё не известно до конца, что из себя будет представлять это «громкое возвращение» всем полюбившегося Марио на наши смартфоны. Игры Марио от Nintendo, которые заканчиваются на «World», означают, что они являются платформерами, то есть основным действием является прыгание по особым платформам или лазание по лестнице. В источнике, однако, игра классифицируется как головоломка. Игра, которую ждут почти все фанаты культовой головоломки, будет совместно разработана LINE и Nintendo.