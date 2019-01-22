Разработкой Mortal Kombat 11 занимается известная студия Shiver Entertainment

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Тревор Трау продюсер Mortal Kombat 11 поделился подробностями по разработке новой игры.

В своем интервью Трау рассказал, что разработкой занимается известная студия Shiver Entertainment, которая не раз отмечалась в разработке известных игр.

Напомним, что серия игр в жанре файтинг была создана Эдом Буном и Джоном Тобиасом. Сначала игры были разработаны для аркадных автоматов, а позже их перенесли на другие платформы.

Во время пресс-релиза в Лондоне репортёр Каллум Агню смог сыграть в игру и пообщался с игровым дизайнером Дереком Киртичем. Репортёр поинтересовался, возможно ли добавление кроссплея. На что Киртиц ответил, что уже идут разработки в этом направлении и возможно его введут вместе с выпуском игры 23 апреля.

Но скорее всего перекрёстная игра появится позже релиза, хотя раньше такой информации не было и планировалось запустить игру без этой функции. Кроме того стало известно, что игра будет работать на Switch, Xbox, PlayStation 4, PC, iOS и Android.