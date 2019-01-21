Mad Box обещает стать самой мощной игровой консолью в истории

Сегодня, 21:22

Компания Slightly Mad Studios, разработчик серии игр Project CARS 2, решила стать производителем консолей, о чем заявил ее генеральный директор Иан Белл (Ian Bell).

Белл написал в Twitter о предстоящем выходе игровой консоли The Mad Box. Белл также поделился несколькими фотографиями идей в своем аккаунте с просьбой предоставить предложения по проектам.

Белл поделился четырьмя идеями и попросил прокомментировать эскизы. В соответствии с отзывами пользователей был выбран традиционный дизайн игровой консоли.

Передняя панель содержит сенсорный экран, показывающий уведомления о запущенных приложениях или играх. Пользователи смогут выбирать цвет экрана или темы для него. Также с его помощью можно будет управлять некоторыми функциями – например, включить следующий трек.

Заднюю панель консоли можно заменить на панель другого цвета или с рисунком из какой-либо игры. Устройство может располагаться горизонтально или вертикально, также можно его прикрепить к стене.

По сообщению разработчиков, консоль Mad Box будет способна воспроизводить игры даже в VR с частотой 120 кадров в секунду (по 60 FPS на каждый глаз) с разрешением 4К. Разработчиками аппаратного обеспечения являются, в числе прочих, AMD и NVIDIA.

Студия в настоящее время рассматривает «только цифровой» формат, и Белл указал, что консоль не будет иметь слот для DVD.

Разработчики сообщают, что ведутся переговоры с крупными компаниями о полном финансировании разработки и выпуске ее на рынок.

Сегодня же, 21 января, Белл показал концептуальный дизайн контроллера для Mad Box. Футуристичный дизайн выглядит, конечно, привлекательно, но в эргономическом отношении вряд ли устроит игроков.

Так что, скорее всего, окончательный дизайн будет более традиционным. Но вот экран, вполне возможно, сохранится в представленном виде.

Руководитель Slightly Mad Studios утверждает, что доступ в онлайн для пользователей будущей консоли должен быть полностью бесплатным. Кроме того, у компании есть планы по разработке собственной игровой виртуальной валюты, которая может быть сконвертирована в реальные деньги с помощью рекламы. Как это будет происходить конкретно, пока не сообщается.