Создатели Red Dead Redemption 2 подали встречный иск против детективного агентства Пинкертона

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Издатель Red Dead Redemption 2 бросил юридический вызов охранной компании Pinkerton, которая требовала роялти за использование ее имени в игре.

Согласно судебным документам, Pinkerton Consulting & Investigations направила 13 декабря 2018 года письмо Take-Two Interactive о требовании отказаться от персонажей Эндрю Милтона и Эдгара Росса, пары агентов Пинкертона и главных антагонистов в игре. Теперь Take-Two требует, чтобы персонажи были объявлены добросовестными, утверждая, что они являются частью детальной исторической обстановки игры Red Dead Redemption 2.

Pinkerton Consulting & Investigations (ныне дочерняя компания охранной фирмы Securitas AB) направила свое требование примерно через два месяца после выпуска Red Dead Redemption 2. Агентство высоко оценило «явную привязанность» студии-разработчика игры Rockstar к Пинкертону, но утверждает, что Rockstar использовала их товарные знаки с изображением значка «Детектив Пинкертона» в Red Dead Redemption 2 без разрешения.

Агентство утверждает, что персонажи Национального детективного агентства Пинкертона «используются в качестве злодеев, охотящихся на главных героев игры», причем, создается ложное впечатление, что игра была создана или связана с Пинкертоном.

В письме содержалось требование, чтобы Take-Two заплатил либо единовременную сумму, либо текущие роялти. Но Take-Two утверждает, что Red Dead Redemption 2 - который в иске описывается как «захватывающее приключение на Диком Западе» и «по сути интерактивный фильм» - защищен Первой поправкой.

Возьмем два примечания: в Национальном детективном агентстве Пинкертона упоминается во множестве других фантастических произведений о Диком Западе, ведь агентство сыграло важную роль в реальной американской истории XIX и начала XX веков (например, альбом Weezer Pinkerton). Агенты Pinkerton появляются в сериале Deadwood эпохи 2000-х годов; фильме 1980 года «Длинные всадники»; игре 2010 года BioShock Infinite, где главным героем является бывший агент Пинкертона.

В ответной жалобе агентство Пинкертон обвиняется в попытке получить прибыль от игры Red Dead Redemption 2, которая была продана 17 миллионами копий в течение двух недель после выпуска.

Это также дает Take-Two возможность похвастаться тем, насколько велика и исторически точна Red Dead Redemption 2. «Пинкертон не может использовать закон о товарных знаках для владения прошлым», утверждает разработчик, издатель и дистрибьютор компьютерных игр Take-Two Interactive.