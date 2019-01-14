Amazon планирует запустить поставку видеоигр консольного качества на смартфонах и планшетах

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Amazon присоединяется к игровой потоковой гонке с сервисом для смартфонов. Джефф Безос и Ко присоединяется к Microsoft, Google и, совсем недавно, Verizon, в гонке за поставку видеоигр консольного качества на смартфонах и планшетах с помощью облачных технологий.

Потоковое вещание обещает стать следующим большим рынком, и все крупные игроки в техническом бизнесе хотят в нем поучаствовать. Amazon, похоже, не останется позади. Согласно сообщению, опубликованному в The Information, в Amazon работает новый облачный сервис, который рассчитывает представить игры AAA для смартфонов и планшетов.

Ясно, что крупные технологические компании рассматривают потоковое вещание как способ расширить рынок игр для новой аудитории, учитывая, что названия с громкими именами могут воспроизводиться без необходимости в дорогих консолях или высококлассных ПК.

Запущен сервис потоковой передачи игр Amazon до 2020 года. К тому времени его конкуренты уже могут быть в прямом эфире. Проект Google Stream, который позволяет игрокам играть в Assassin's Creed Odyssey в Chrome, уже находится в бета-версии. Приключенческая игра с открытым миром выглядела весьма впечатляюще во время демонстрации Google в 4K.

На данный момент мало что известно о сервисе потоковой передачи игр Amazon, но может показаться, что компания не так далеко продвинулась в проекте, как Google с Project Stream или Microsoft с Project xCloud. Тем не менее, по слухам, Amazon уже ведет переговоры с издателями игр, поскольку ищет партнеров для сервиса. PlayStation Now, сервис потокового воспроизведения игр Sony, работает с 2014 года в Северной Америке и в 2015 году в остальном мире, но он ограничен играми более старого поколения, которые не требуют новейшего оборудования.

Согласно The Verge, Verizon также работает над потоковым сервисом для пользователей смартфонов. Американский оператор уже начал опробовать сервис с небольшим количеством клиентов в рамках фазы альфа-тестирования.

Verizon Gaming, как сейчас известно, уже работает на Nvidia Shield TV, и в будущем планируется выпустить его на Android. Согласно отчетам, на этапе испытаний представлено более 135 игр, в том числе Fortnite, Red Dead Redemption 2, God of War, Battlefield V и Destiny 2. Судя по всему, тестерам был предоставлен бесплатный телевизор Nvidia Shield TV и контроллер Xbox One, который может быть спарен, конечно, для проведения теста. Verizon также проведет аналогичный тест через Google Play в конце этого месяца.

После этого нам придется подождать и посмотреть, что влечет за собой следующий этап. В настоящее время служба работает по Wi-Fi, но, учитывая планы Verizon по широкополосной связи 5G, будет интересно посмотреть, готова ли потоковая игра к запуску технологии мобильных сетей следующего поколения.