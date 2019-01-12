Владельцы ПК взломали демо версию игры Resident Evil 2

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Только состоялся релиз демо версии игры Resident Evil 2, как умельцы уже взломали её.

Для отключения ограничения в 30 минут хакеры взломали долгожданный перезапуск игры Resident Evil 2, однако только для владельцев ПК. В сети интернета уже есть куча сайтов, где можно скачать трейнер, который способен остановить таймер и во всё удовольствие насладиться прохождением игры. А для более жадных любителей игры есть приложение, которое даёт бесконечные патроны и сверхскорость. Вот только, чтобы софт работал его необходимо установить на «чистый» аккаунт в Steam, где демо ещё не активировалось.

Издание Capcom R&D Division 1 ещё пару лет назад говорила о работе над игрой, но для фанатов её показали только в 2018 году, и вот в начале 2019 года поклонники наконец смогут поиграть в долгожданный хоррор. Resident Evil - это серия игр, основана на фильмах и сериалах про живых мертвецов. Франшиза начала издаваться с 1996 года и является популярной и сегодня.