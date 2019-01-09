Герои игры Super Mario оказались братьями-трансгендерами

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Nintendo сообщает, что Луиджи – трансгендер.

Герои-сантехники знакомые всем из детства превратились в героев секс-меньшинств. И это изначально сводило всех с ума. Фанаты игры утверждают, что все пошло от игры Mario Bros, а именно от предмета Супер-Короны. Nintendo специально обновила игру Super Mario, чтобы рассказать о Супер-Короне и поклонников игры ждало неожиданное и шокирующее изменение Луиджи. Луиджи не мог использовать Супер-Корону, хотя по канону игры он может использовать все усиления брата, следовательно, он сам хотел женское тело.

После Nintendo показала и другие «доказательства». Оказывается, в ранних играх Луиджи хотел, чтобы его называли «мама». Как в шахматах король-Марио и королева-Луиджи. Nintendo еще упомянул, что герой сам хотел переодеваться в женскую одежду. Хотя сама компания не утверждает, что Марио и Луиджи являются братьями-трансгендерами. И не как не комментировала эти слухи во время публикации.