Руководитель Devil May Cry 5 сообщил, что готовит следующую игру

Сегодня, 19:34

Хидеаки Ицуно, потративший 11 лет на франшизу Devil May Cry, дразнит геймеров, что скоро начнет работу над своим «следующим названием».

Хидеаки Ицуно, создатель Devil May Cry, уже некоторое время работает над своей новой игрой, но пока скрывает информацию об этом. Он лишь сказал, что, как только Devil May Cry 5 выйдет 8 марта на PC, PS4 и Xbox One, он будет наращивать усилия в работе над своим «следующим наименованием».

Во время чата с 4Gamer Ицуно сказал, что он рад выпустить «первый пронумерованный заголовок в серии за 11 лет» и что он «вкладывает в него все, что у него есть». Ицуно сказал, что после выхода Devil May Cry 5 покоя не будет, поскольку он и его команда вступают в новую игру.

Он добавил: «После выхода 8 марта и после проверки бесплатного обновления, которое выйдет в апреле, я собираюсь обновить и подготовиться к следующему названию. Надеюсь, я буду усердно работать, чтобы мой следующий выпуск соответствовал всем ожиданиям, и что я смогу объявить об этом как можно скорее».

Хидеаки Ицуно руководил разработкой двух предыдущих частей серии в составе компании Capcom.

Специалисты предполагают, что надо будет подождать шесть месяцев, когда новая игра будет готова.

Прошло уже три месяца с момента выхода Devil May Cry 5, поэтому Ицуно и его команда могут скоро быть готовы продемонстрировать свою новую игру, так как она находится в разработке уже несколько лет. Придется подождать и посмотреть.