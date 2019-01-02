Создатель Fortnite вошел в топ-200 богатейших людей в мире

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Генеральный директор Epic Games, создатель Fortnite Тим Суини (Tim Sweeney) стоит более 7 миллиардов долларов.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини - № 194 в списке 500 самых богатых людей мира, который ежегодно публикуется Bloomberg. Суини не подтверждает свое состояние сам; сведения о нем основаны на его предполагаемой продаже акций Epic Games во время недавнего раунда по сбору средств.

Согласно списку Bloomberg, состояние Суини оценивается в 7,16 миллиарда долларов. Это ставит его выше известных миллиардеров, таких как Джордж Сорос и Джордж Лукас, но все же намного ниже мировых лидеров Цукерберга и Джеффа Безоса.

Хотя «Fortnite» была запущена летом 2017 года, доминирование игры неуклонно продолжалось в течение 2018 года.

Сейчас в нее играют более 200 миллионов участников, и она доступна на целых семи различных игровых платформах: iPhone, Android, ПК, Mac, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Более того, в игру можно играть на всех этих платформах - впервые в мире видеоигр.

И все эти игроки приносят сотни миллионов долларов ежемесячного дохода только от Fortnite.

Но Fortnite - это не единственный источник миллиардов Суини. За годы работы в качестве генерального директора Epic Games Суини накопил богатство, управляя чрезвычайно успешной игровой компанией.

Epic Games создает, например, Unreal Engine, набор программных инструментов, используемых для создания одних из самых больших игр в мире (в том числе, конечно, Fortnite). Когда разработчики и издатели игр продают игры, созданные с помощью Unreal Engine, Epic Games получает долю.

И Epic Games не замедляется: последний шаг компании - запуск онлайн-магазина для разработчиков и издателей игр, Epic Games Store, предназначенного для использования сервиса Steve от Valve.

Это блестящий шаг со стороны Суини и Ко, который предлагает не только новую розничную опцию, но и гораздо больший заработок для продавцов игр с их собственной прибылью. Epic Games предлагает 88%-ную прибыль, в то время как Steam и другие цифровые ритейлеры, такие как Apple App Store, предлагают около 70%.

Благодаря перспективным действиям, таким как Epic Games Store, и продолжающемуся успеху Fortnite, позиция Суини в списке 500 самых богатых, вероятно, только укрепится в ближайшие годы.