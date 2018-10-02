Анджей Сапковский хочет отсудить у CD Project Red 16 млн долларов

Вчера, 22:58

Сапковский уже успел прославится как весьма жадный человек, который прежде всего ищет способы обогатиться. Он и ранее предьявлял претензии на авторские права, однако, сейчас речь о слишком уж крупной сумме.

Анджей Сапковский спустя 11 лет с момента выхода первой части трилогии «Ведьмак» понял, что CD Project Red нарушила его авторские права. Ведь, как заявляет сам автор франшизы, контракт заключался лишь на релиз одной части трилогии, но разработчик создал уже три части, что противоречит контракту.

Теперь же Сапковский хочет отсудить у CD Project Red 16 млн долларов. Именно такую сумму роялти компания задолжала автору книги.

Также стоит подметить, что претензии предьявил не сам Анджей Сапковский, а его юристы.

Представители CD Project Red в свою очередь заявляют, что контракт заключался сразу на всю трилогию, а обговоренная сумма уже была выплачена автору.

Разработчик хочет мирно уладить возникший конфликт и, надеемся, что Анджей Сапковский все же согласится на их предложение.