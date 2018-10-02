Анджей Сапковский пытается отсудить 16 млн долларов у авторов «Ведьмака»

Вчера, 15:31

Сапковский уверен, что создатели знаменитой компьютерной игры его просто обманули, ведь договоренность между ним и CDPR заключалась только на первую игру. Именно поэтому он требует выплатить ему роялти.

Польский писатель Анжей Сапковский борется за свои авторские права, а обвинения он выдвигает в адрес CD Projekt Red, разработчики которой создали по его произведению популярную компьютерную игру «Ведьмак». Соответствующее заявление он разместил на своей страничке, а также начал юридическое разбирательство.

Адвокаты писателя заявили, что он подписал договор с компанией CDPR лишь на создание одной части игры. За что и получил денежное вознаграждение. Теперь же, когда игра приобрела большую популярность, а доходы от нее растут с каждым днем, Сапковский обратил внимание, что уже вышли несколько дополнительных частей игры, которые с ним не согласовывали. Такие действия он назвал незаконными и попросил разобраться с недобросовестными создателями компьютерных игр.

В качестве разрешения конфликта Сапковский просто предложил отчислять ему процент от продаж в размере 5-15%. Специалисты компании CDPR уже подсчитали, что для удовлетворения требований поляка, ему необходимо выплатить 16 миллионов долларов. Хотя руководство компании уверяет, что имеет все права на сюжет и не понимает, чем же не доволен писатель. Впрочем, CD Projekt Red намерена подойти к решению конфликта мирно и уверяет, что сделает для этого все возможное. Студия выпустили три игры про «Ведьмака».