Вчера, 21:46

Наверное самым частым предметом споров для фанатов консолей и фанатов ПК являются эксклюзивы. Обе стороны хвастаются играми, которые выходят только для одной платформы, но теперь споров между пользователями Xbox и ПК станет значительно меньше.

Поводом для этого стало то, что эксклюзивы для Xbox 360 теперь доступны и на ПК. Стало возможно это благодаря эмулятору Xenia, который сделает игровой процесс максимально комфортным. Теперь не нужно будет мучиться с настройкой управления и выбором геймпада, который бы подходил под эмулятор. А также известно, что не будет больше никаких проблем с производительностью и FPS будет вполне себе играбельным, но все же, ниже чем на Xbox360.

Самым наглядным примером работы эмулятора послужила одна из самых культовых игр MGS: Peace Walker. В MGS FPS был равен 40, что является неплохим результатом.

Известно, что работа над данным эмулятором ведется еще с 2016 года. Самым сильным толчком для создания подобного софта, скорее всего послужил выход нашумевшей GTA V только на консоли, что очень расстроило пользователей ПК. Да, выход GTA V на ПК все же произошел в 2015 году, однако осадок в душе у многих геймеров все же остался. Именно поэтому, лучшим вариантом для всех стало именно создание эмуляторов.