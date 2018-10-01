Rockstar выпустила второй геймплейный ролик RDR 2

Вчера, 20:11

До выхода второй части игры остается 25 дней, а потому разработчики решили максимально раззадорить геймеров, и постоянно подогревают их интерес.

Еще в августе заядлые геймеры благодаря первому геймплейному трейлеру смогли частично погрузиться в игровой процесс Red Dead Redemption 2, а сегодня у игроманов появилась возможность еще глубже проникнуть в суть игры, и понять, чего стоит ожидать от RDR 2: Rockstar выпустила второй геймплейный ролик.

Судя по аннотации Rockstar, владельцев консолей ждет самый амбициозный открытый мир за всю истории студии, в котором тесно свяжут сюжет, бои, стороннюю активность, а переход между ними сделают максимально удобным. Безусловно, у героев будет возможность самостоятельно предпринимать некие действия и направлять ход игры, однако чтобы игровой процесс проходил максимально интересно, во время погружения в новый мир геймеров постоянно будут ждать новые необычные повороты, приключения, интересные события, которые будут запускаться автоматически. Теперь за воришками и мародерами будут следить не только конкуренты-злодеи, но и представители закона, а потому следует быть крайне аккуратными, и совершать свои пакости и разбои с максимальной осторожностью.

Игра выходит 26 октября. Red Dead Redemption 2 будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One.