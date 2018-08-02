Родители юных геймеров готовы платить «репетиторам» Fortnite

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В настоящее время насчитывается более 125 миллионов игроков в шутер Fortnite по всему миру.

Популярность игры неустанно растет, а родители самых юных геймеров готовы платить «репетиторам», чтобы улучшить навыки своего чада в киберспорте ради будущих побед.

Одни родители просто жалеют детей, помогая им не проигрывать в поединках со своими друзьями и сверстниками, а другие видят в своем ребенке будущего чемпиона в киберспорте. Согласно известным данным, которые предоставлены сайтами наподобие Gamer Sensei с весны по середину июля текущего года было нанято около полуторы тысячи репетиторов.

Дети, которые проходят обучение с репетиторами стали показывать лучшие результаты в игре, обыгрывая своих соперников, но теперь дети переживают чтобы друзья не смогли уличить юных игроков в жульничестве и не раскрыли секреты их побед в Fortnite.