Компьютерная карточная игра Artifact выйдет уже выйдет уже 28 ноября

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Разработчики подарят всем пользователям 280 карт из мира Dota 2.

Недавно представители компании Valve порадовали фанатов новостью, что ожидаемая карточная игра Artifact по мотивам вселенной Dota 2 выйдет уже 28 ноября. Она сразу же станет доступна для PC, Mac и даже Linux, то есть для всех компьютерных платформ. Также у Valve в планах выпустить мобильную версию Artifact, которая может появится уже в 2019 году.

Однако, в отличии от Dota 2 компьютерная карточная игра Artifact будет платной. Её сможет купить каждый желающий за 20 долларов на площадке Steam. Вместе с покупкой игры Valve подарит каждому пользователю комплект из 280 карт.

Считается, что в Artifact игроки смогут заниматься продажей и покупкой карт, а также совершать обмены.

Примечательно, что Dota 2 в момент открытия была закрытым проектом и ожидалось, что она станет платной. Однако после запуска бета-версии игры, было решено сделать её бесплатной.

Как бы то ни было, покупать Artifact однозначно стоит всем геймерам, так как в ней «пахнет» киберспортом. Дело в том, что компания-разработчик Valve уже заявила, что в начале 2019 года проведёт турнир по Artifact. Победитель получит 1 миллион долларов.

Кстати, две сильнейшие в мире киберспортивные команды, а именно европейская Team Secret и российская Virtus.pro, уже заявили, что вскоре создадут состав для игры Artifact.