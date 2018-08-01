Слепой геймер стал автором 7600 убийств в Call of Duty

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Поклонник видеоигр tj the blind games рассказывает в YouTube о своих впечатляющих успехах в таких проектах. Его уникальность в том, что он человек с ограниченными физическими особенностями.

Фанат Call of Duty: WWII стал автором 7600 виртуальных убийств, более того, он намерен преодолеть рубеж в 10 000 смертей. Играет слепой геймер при помощи звуковых подсказок. До потери зрения парень являлся активным пользователем Call of Duty. Когда он ослеп, то продолжил играть, но при этом возникли некоторые сложности, которые спустя время геймер преодолел, используя игровые настройки, ориентированные на игроков-инвалидов.

Ранее сообщалось, что к онлайн-боям War Thunder разработчики добавили советский флот. Фанаты могут применить 25 единиц ВМФ СССР: крейсеры, эсминцы и разные катера.