EA закрыла ремейк культовой игры SimCity 2000

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Компания нашла «нарушение авторских прав» в проекте 1993 года. Оказывается, что игра ещё продаётся в Origin Store.

Компания Electronic Arts закрыла ремейк игры SimCity 2000. Градостроительный симулятор появился ещё прошедшей зимой. Сейчас же оказалось, что создатель Николас Очоа в своей версии культовой игры использовал материалы из оригинальной проектаSimCity 2000. Кроме того, он распространял продукт бесплатно, по лицензии GNU. Автор проекта был уверен, что EA не будут против, так как игра была выпущена ещё в 1993 году и была очень старой, но всё оказалось иначе.

В это же время оригинальная версия SimCity 2000 всё ещё доступна для покупки в магазине игр Origin Store. Поэтому в EA попросили Николаса Очоа перестать распространять игру из-за «авторских прав.

Сам же разработчик ремейка SimCity 2000 заявил, что представители компании EA с ним не связывались. Они только получил уведомление от площадки Github с просьбой об удалении. Однако Николас Очоа ждёт, пока представители EA сначала связались с ним, после чего разработчик может удалить контент быстро и без проблем.