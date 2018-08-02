В Британии для детей – игроманов создают лечебницы

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В Китае такая практика уже давно является привычной. Там этот недуг стал массовым несколько ранее.

Сейчас и в Британии для детей – игроманов создают специальные лечебницы. Их помощь будет, в основном, направлена на юных пациентов.

Считается, что их клиентами станут подростки в возрасте 12 – 20 лет. Лечение, естественно не будет иметь принудительный характер для всех геймеров подряд.

Терапия предназначена лишь для тех игроманов, у которых зависимость перешла в тяжёлую фазу, касающуюся полной изоляции от социума.

Это прекращение посещений школы, живого общения с друзьями и близкими и так далее.

В лечении зависимости игроманов есть свои особенности. Необходимо применение особого подхода, поскольку в этом случае проблемы связаны с неврологическими процессами. Это сильно отличается от той зависимости, которую вызывает алкоголь или наркотики.

ВОЗ месяц назад признала «зависимость от игр» психическим расстройством.

Известны случаи, когда геймеры настолько погружались в игру, что забывали не только обо всём на свете, но даже о еде. Потом их приходилось спасать от голодной смерти. Впрочем, играть они после этого не прекратили.