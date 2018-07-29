«Стоп халява»: Electronic Arts прикрыла сервис с бесплатными играми для PC

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Пользователи гадают, почему же компания перестала поддерживать сервис с бесплатными играми.

Один из пользователей Reddit заметил, что страница On the House, которая предполагала «Подарок от Origin», стала перенаправлять пользователей не на страницу с бесплатными играми, а на главную, где предлагаются разные платные игры. Скорее всего, спустя четыре года существования этой функции, компания Electronic Arts поняла, что система изжила себя и прикрыла сервис с бесплатными играми для РС. Также пользователи предполагают, что это произошло из-за того, что игры, которые было не жалко отдать, закончились, а конкуренция Steam уже составлена. Позже официальный представитель Electronic Arts объявил, что «Стоп халявы» и бесплатных игр больше не будет.

Также есть вероятность того, что завершение поддержки данного сервиса связано с появлением премиальной подписки Origin Access Premier, которая позволит получит доступ ко всем новинкам, выпускаемым Electronic Arts, гораздо раньше официального релиза, в то время как обычные пользователи получат лишь десятичасовой доступ с ограниченной прогрессией.